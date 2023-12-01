Американский бомбардировщик получил искусственный интеллект

Американские военные применили симуляторы систем искусственного интеллекта при испытаниях перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

Эксперты отмечают, что демонстрация нового ядерного бомбардировщика-невидимки B-21 может считаться следующим шагом к новому военному рубежу, пишет издание Newsweek.

Программное обеспечение B-21, основанное на искусственном интеллекте, «знаменует собой новую эру», подчеркивает автор материала.

B-21 Raider создан по схеме «летающее крыло». По своей форме он напоминает стратегический бомбардировщик-невидимку B-2 Spirit. B-21 Raider обладает значительной бомбовой нагрузкой и малозаметностью.

Детальные технические характеристики американского бомбардировщика шестого поколения строго засекречены. Стоимость одного самолета оценивается в 772 миллиона долларов. Американские военные хотят получить не менее 145 таких бомбардировщиков.