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Американский бомбардировщик получил искусственный интеллект

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Tech. Sgt. William OBrien

Американские военные применили симуляторы систем искусственного интеллекта при испытаниях перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

Эксперты отмечают, что демонстрация нового ядерного бомбардировщика-невидимки B-21 может считаться следующим шагом к новому военному рубежу, пишет издание Newsweek.

Программное обеспечение B-21, основанное на искусственном интеллекте, «знаменует собой новую эру», подчеркивает автор материала.

B-21 Raider создан по схеме «летающее крыло». По своей форме он напоминает стратегический бомбардировщик-невидимку B-2 Spirit. B-21 Raider обладает значительной бомбовой нагрузкой и малозаметностью.

Детальные технические характеристики американского бомбардировщика шестого поколения строго засекречены. Стоимость одного самолета оценивается в 772 миллиона долларов. Американские военные хотят получить не менее 145 таких бомбардировщиков.

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GammiPluh

нехватки оружия и.... сухопутных войск? это не нехватка называется, а потери... другими словами контрнаступление...

Asd10

Пенсионный возраст поднимут? 🤔

funkit

Поздно Вольдемар!!! Нужно было сначала головой своей щучьей думать а потом делать!!!

ant888on

Что теперь и депутатов запретят?