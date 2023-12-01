Шойгу назвал общие потери ВСУ

Вооруженные силы Украины за полгода своего контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения», — сказал глава Минобороны на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

По его словам, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и подключение стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, а лишь увеличили количество потерь.

Шойгу уточнил, что за прошедший месяц в ходе боевых действий особо отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, 4-й, 15-й, 114-й и 123-й мотострелковых бригад.

Ранее издание The Economist со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что Вашингтон оценивает потери ВСУ с начала конфликта в 190 тысяч убитых и раненых. На этом фоне Киев призвали усилить мобилизационные действия.