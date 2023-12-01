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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу назвал общие потери ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины за полгода своего контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения», — сказал глава Минобороны на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

По его словам, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и подключение стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, а лишь увеличили количество потерь.

Шойгу уточнил, что за прошедший месяц в ходе боевых действий особо отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, 4-й, 15-й, 114-й и 123-й мотострелковых бригад.

Ранее издание The Economist со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что Вашингтон оценивает потери ВСУ с начала конфликта в 190 тысяч убитых и раненых. На этом фоне Киев призвали усилить мобилизационные действия.

Тема: Военная операция на Украине
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GammiPluh

нехватки оружия и.... сухопутных войск? это не нехватка называется, а потери... другими словами контрнаступление...

Asd10

Пенсионный возраст поднимут? 🤔

funkit

Поздно Вольдемар!!! Нужно было сначала головой своей щучьей думать а потом делать!!!

ant888on

Что теперь и депутатов запретят?