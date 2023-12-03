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Ученые подсказали способ добавить 10 лет жизни

Источник:
Naked Science
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Отказ от вредных продуктов и переход на правильное питание увеличивают продолжительность жизни, доказала международная группа диетологов и специалистов в области сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.

Согласно исследованиям, нездоровое питание ежегодно приводит более чем к 75 тысячам преждевременных смертей только в Великобритании, включая почти 17 тысяч смертей в возрастной группе 15-70 лет. А здоровый тип питания может увеличить срок жизни на 10 лет, приводит Naked Science утверждение ученых.

Эксперты посоветовали ежедневно употреблять  фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, углеводы с высоким содержанием клетчатки и молочные продукты с низким содержанием жира и сахара.

Кроме того, эксперты рекомендуют потреблять не более 70 граммов красного или обработанного мяса в день и заменять его продуктами с более низким содержанием жира, белков и с высоким содержанием клетчатки.

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