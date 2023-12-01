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Почему корабли в море притягиваются друг к другу

Источник:
Sibnet.ru
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Корабли в акватории всегда следуют одному правилу — стараются близко не приближаться, иначе их притянет друг к другу и тогда будет сложно избежать аварии. Но почему они притягиваются словно намагниченные?

«Динамика водных потоков порой может удивлять. Плывущие рядом в одном направлении суда начинают неожиданно сближаться друг с другом. Тут действует закон Бернулли», — рассказал ученый и изобретатель Александр Иванченко в видеоролике, опубликованном рамках национального проекта России «Наука и университеты».

Закон Бернулли объясняет многие явления, например, как с помощью подъемной силы крыла летают самолеты. А формулируется он так: чем быстрее скорость потока, тем меньше давление внутри него.

«Давление всегда движется из области высокого в область низкого. Когда суда подходят близко, потоки воды от них складываются, скорость общего потока между ними вырастает, соответственно, падает давление. И тогда внешним давлением суда начинает толкать друг к другу», — пояснил Ивченко.

Поэтому и в море, и на реке расстояние между судами должно быть большое, иначе они столкнутся, отметил ученый.

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Наука #Наука
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Топ комментариев

funkit

Поздно Вольдемар!!! Нужно было сначала головой своей щучьей думать а потом делать!!!

ant888on

Что теперь и депутатов запретят?

GammiPluh

Даже Зеленский не вывозит негативную повесточку... Украина проиграла главный бой... теперь битва идет...

mosquito__2010

До хохлов всё равно не дойдёт. Это видимо менталитет такой всю жизнь быть инфантилами. К сожалению.