Почему корабли в море притягиваются друг к другу

Корабли в акватории всегда следуют одному правилу — стараются близко не приближаться, иначе их притянет друг к другу и тогда будет сложно избежать аварии. Но почему они притягиваются словно намагниченные?

«Динамика водных потоков порой может удивлять. Плывущие рядом в одном направлении суда начинают неожиданно сближаться друг с другом. Тут действует закон Бернулли», — рассказал ученый и изобретатель Александр Иванченко в видеоролике, опубликованном рамках национального проекта России «Наука и университеты».

Закон Бернулли объясняет многие явления, например, как с помощью подъемной силы крыла летают самолеты. А формулируется он так: чем быстрее скорость потока, тем меньше давление внутри него.

«Давление всегда движется из области высокого в область низкого. Когда суда подходят близко, потоки воды от них складываются, скорость общего потока между ними вырастает, соответственно, падает давление. И тогда внешним давлением суда начинает толкать друг к другу», — пояснил Ивченко.

Поэтому и в море, и на реке расстояние между судами должно быть большое, иначе они столкнутся, отметил ученый.