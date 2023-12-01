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Израиль возобновил боевые действия в Газе

Источник:
Sibnet.ru
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Израильские военные возобновили полномасштабные боевые действия в сектора Газе, заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По истечении официального перемирия стороны так и не сообщили о его продлении. За час до конца перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с территории сектора Газа в сторону израильских общин была выпущена ракета, которую удалось сбить.

«ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь в сторону израильской территории. Армия обороны Израиля возобновила боевые действия», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Переговоры об освобождении заложников в секторе Газа прекратились, сообщила радиостанция «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на неназванный источник в израильских политических структурах.

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