Генеральное консульство Германии закрылось в Новосибирске

Генеральное консульство Германии в Новосибирске прекратило работу, говорится в сообщении, опубликованном на сайте представительства ФРГ в России.

«Генеральное консульство в Новосибирске закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в посольство Германии в Москве», — заявило германское представительство.

Российские власти в июне ввели квоту для сотрудников германских представительств в 350 человек, что ограничило работу генеральных консульств Германии в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске. Сообщалось также о решении закрыть четыре российских генконсульства в Германии

«Состоявшееся по требованию Российской Федерации сокращение персонала затронуло также и консульско-правовой департамент посольства Германии. В связи с этим впредь мы не сможем оказывать консульские услуги в обычном объеме», — говорится в заявлении германского посольства.

Генконсульство ФРГ в Новосибирске работало с 1994 года. В его введение входили регионы Сибири и Дальнего Востока.