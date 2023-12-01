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Двое детей погибли в Новосибирской области в ДТП с грузовиком

Источник:
Sibnet.ru
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ДТП
Фото: © пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Дети 12-ти и трех лет погибли в столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Ордынском районе, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

По предварительным данным, вечером в четверг водитель Renault Symbol выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовой автомобиль Freightliner.

Авария произошла на 143 километре автодороги К-17. После столкновения оба автомобиля съехали в правый кювет по ходу движения грузовика.

Водитель легкового автомобиля получила травмы. Обстоятельства ДТП уточняются.

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