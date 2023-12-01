Депутат Рады заявил, что украинские войска перешли к обороне

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что украинские войска приступили к обороне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале фортификационных работ на севере страны. «Это означает, что мы переходим в оборону», — написал Гончаренко в своем телеграм-канале.

По его словам, российская армия «развивается безумными темпами», а также выразил мнение, что «следующий ход будет от России».

Украинская армия с 4 июня предпринимала попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов.