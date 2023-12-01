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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский засомневался, что Украина когда‑нибудь войдет в НАТО

Источник:
ТАСС
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Украинский президент Владимир Зеленский высказал сомнения в том, что Украина когда-либо станет членом Североатлантического альянса.

На встрече со студентами в Николаеве Зеленский сказал, что не знает, вступит ли страна в НАТО. «Как оно будет, мы точно не знаем <...> Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но...», — цитирует ТАСС президента Украины.

Но Зеленский отметил, что Киев идет к натовским стандартам и должен сделать все, чтобы «национальная безопасность была на высшем уровне».

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Каких-либо сроков ее приема в Брюсселе не называют.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

funkit

Поздно Вольдемар!!! Нужно было сначала головой своей щучьей думать а потом делать!!!

nicollaich

Зеленский с Байденом в фотошопе и не такое могут.

Asd10

Рисуй. Может рисовать у тебя получится лучше, чем здесь биться в истерике.)))

GammiPluh

Даже Зеленский не вывозит негативную повесточку... Украина проиграла главный бой... теперь битва идет...