Зеленский засомневался, что Украина когда‑нибудь войдет в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский высказал сомнения в том, что Украина когда-либо станет членом Североатлантического альянса.

На встрече со студентами в Николаеве Зеленский сказал, что не знает, вступит ли страна в НАТО. «Как оно будет, мы точно не знаем <...> Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но...», — цитирует ТАСС президента Украины.

Но Зеленский отметил, что Киев идет к натовским стандартам и должен сделать все, чтобы «национальная безопасность была на высшем уровне».

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Каких-либо сроков ее приема в Брюсселе не называют.



