Зеленский засомневался, что Украина когда‑нибудь войдет в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский высказал сомнения в
том, что Украина когда-либо станет членом Североатлантического альянса.
На встрече со студентами в Николаеве Зеленский сказал, что
не знает, вступит ли страна в НАТО. «Как оно будет, мы точно не знаем
<...> Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в
НАТО. Мы хотим, но...», — цитирует ТАСС президента Украины.
Но Зеленский отметил, что Киев идет к натовским стандартам и
должен сделать все, чтобы «национальная безопасность была на высшем уровне».
В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в
НАТО в ускоренном порядке. Каких-либо сроков ее приема в Брюсселе не называют.