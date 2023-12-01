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Использование зимних шин стало обязательным

Источник:
Sibnet.ru
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Запрет на езду на летней резине зимой впервые начал действовать в России с 1 декабря, за нарушение предусмотрен штраф 500 рублей.

Пункт о запрете на резину не по сезону включен в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, которые вступило в силу 1 сентября 2023 года.

Нельзя управлять автомобилем, если на транспортном средстве категорий M1 и N1 (легковые автомобили и грузовики массой до 3,5 тонны) не установлены зимние шины в зимний период. Это три месяца — декабрь, январь и февраль.

За нарушение предусмотрен штраф — 500 рублей.

Но ГИБДД не собирается штрафовать водителей за летние шины зимой. Глава ведомства Михаил Черников заявил, что каждый автомобилист должен самостоятельно готовить свой автомобиль к безопасной эксплуатации.

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Топ комментариев

funkit

Поздно Вольдемар!!! Нужно было сначала головой своей щучьей думать а потом делать!!!

nicollaich

Зеленский с Байденом в фотошопе и не такое могут.

Asd10

Рисуй. Может рисовать у тебя получится лучше, чем здесь биться в истерике.)))

GammiPluh

Даже Зеленский не вывозит негативную повесточку... Украина проиграла главный бой... теперь битва идет...