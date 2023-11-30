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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска прорвали оборону ВСУ в Богдановке

Источник:
Sibnet.ru
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Российские подразделения прорвали оборону ВСУ в районе населенного пункта Богдановка в ДНР.

«Оборонительные рубежи ВСУ между Берховкой и Дубово-Василевкой в ближайшее время ждет проверка на прочность», — прогнозирует телеграм-канал «Военная хроника».

Богдановка — крупное село, в котором ВСУ закрепились после отступления из Артемовска. Населенный пункт находится в двух километрах от города Часов Яр, который является основным укрепрайоном ВСУ на этой территории.

Согласно сводке Минобороны, противник предпринял попытку контратаки в районе Берховского водохранилища, однако успеха не имел. Российские войска значительно расширили плацдарм в районе Берховского водохранилища.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Конфликты
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Топ комментариев

nicollaich

Молодцы.Но цеивроппейцы упорно верят только жолтосиним телевизорам.

pepelmetal

"Путинские мультики" заработали

funkit

Поздно Вольдемар!!! Нужно было сначала головой своей щучьей думать а потом делать!!!

nicollaich

Зеленский с Байденом в фотошопе и не такое могут.