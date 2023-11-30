Российские войска прорвали оборону ВСУ в Богдановке

Российские подразделения прорвали оборону ВСУ в районе населенного пункта Богдановка в ДНР.

«Оборонительные рубежи ВСУ между Берховкой и Дубово-Василевкой в ближайшее время ждет проверка на прочность», — прогнозирует телеграм-канал «Военная хроника».

Богдановка — крупное село, в котором ВСУ закрепились после отступления из Артемовска. Населенный пункт находится в двух километрах от города Часов Яр, который является основным укрепрайоном ВСУ на этой территории.

Согласно сводке Минобороны, противник предпринял попытку контратаки в районе Берховского водохранилища, однако успеха не имел. Российские войска значительно расширили плацдарм в районе Берховского водохранилища.