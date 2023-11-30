Windows 11 получила новую функцию энергосбережения

Компания Microsoft представила новую энергосберегающую функцию для Windows 11, пока она доступна в тестовой сборке Canary версии 26002.

Новый режим энергосбережения призван «расширить и улучшить» уже имеющиеся в составе операционной системы настройки экономии энергии. При этом функция работает не только с ноутбуками, но и настольными компьютерами.

Функция помогает экономить энергию, жертвуя производительностью системы. Поэтому ее использование с требовательным программным обеспечением и видеоиграми может оказаться нежелательным.

Включить новую функцию энергосбережения можно из меню быстрых настроек или зайдя в «Систему», а затем в «Питание» и «Энергосбережение». Для функции также можно настроить автоматическое отключение.