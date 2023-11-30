НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Windows 11 получила новую функцию энергосбережения

Источник:
Sibnet.ru
215 0

Компания Microsoft представила новую энергосберегающую функцию для Windows 11, пока она доступна в тестовой сборке Canary версии 26002.

Новый режим энергосбережения призван «расширить и улучшить» уже имеющиеся в составе операционной системы настройки экономии энергии. При этом функция работает не только с ноутбуками, но и настольными компьютерами.

Функция помогает экономить энергию, жертвуя производительностью системы. Поэтому ее использование с требовательным программным обеспечением и видеоиграми может оказаться нежелательным.

Включить новую функцию энергосбережения можно из меню быстрых настроек или зайдя в «Систему», а затем в «Питание» и «Энергосбережение». Для функции также можно настроить автоматическое отключение.

Тема: Человек и компьютер
Windows 10 упростила установку дополнительных обновлений
Чат-бот ChatGPT добавили в командную строку Windows 11
Новый российский бренд ноутбуков вышел на рынок
Microsoft сломала важный компонент Windows
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
2109
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
3137
0
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
5909
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
7377
0
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
17228
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
4601
1
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
9084
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
9690
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
12934
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
27515
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Артисты отказались выступать с Шаманом на одной сцене
Песков назвал причину сегодняшней трагедии на Украине
Россия получила разрушительную «ракету‑метеорит»
Как просто увеличить скорость интернета
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

nicollaich

Молодцы.Но цеивроппейцы упорно верят только жолтосиним телевизорам.

pepelmetal

"Путинские мультики" заработали

funkit

Поздно Вольдемар!!! Нужно было сначала головой своей щучьей думать а потом делать!!!

nicollaich

Зеленский с Байденом в фотошопе и не такое могут.