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Вооруженный до зубов новосибирец устроил стрельбу в ресторане

Источник:
Sibnet.ru
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Изъятое у новосибирца оружие
Фото: © агентство безопасности «Гвардия»

Агрессивный посетитель с арсеналом оружия устроил стрельбу в одном из ресторанов, расположенных в новосибирском МФЦ «Сан-Сити», сообщило агентство безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел в среду. Сигнал тревоги поступил из одного из ресторанов на третьем этаже «Сан-Сити». В зале находилось около 30 человек, в том числе дети.

Сотрудница ресторана сообщила прибывшим бойцам «Гвардии», что выстрелил постоянный клиент, не раз высказывавший угрозы в адрес работников заведения. Пуля, предположительно, из травматического пистолета застряла в спинке дивана.

У стрелявшего с собой были два пистолета, один из которых он заткнул за пояс, длинный острый нож в пластмассовом чехле и газовый перцовый баллончик.

Про мужчину известно, что он житель Ленинского района Новосибирска, был ранее судим за незаконное хранение оружия. Состоит на учете в психдиспансере, злоупотребляет спиртным, после чего становится очень агрессивным.

Полиция доставила стрелка и его товарища в отдел, прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. Было установлено, что у одного из них при себе находился пневматический пистолет, который он продемонстрировал другу.

Последний при неосторожном обращении совершил выстрел в сторону. Никто не пострадал. В отношении граждан составлены протоколы административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), которые будут рассмотрены в установленном порядке.

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ЧП #Криминал #Новосибирск
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