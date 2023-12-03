НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Диетолог раскрыла целебные свойствах специй

Источник:
Sibnet.ru
280 0

Имбирь, перец, горчица, куркума и другие специи богаты различными биологически активными веществами. В них, как и в большинстве острых приправ, содержатся природные антибиотики — фитонциды, сказал врач Андрей Золотарев 

«Растения ограждают себя с помощью фитонцидов от внешних агрессивных воздействий, и мы можем позаимствовать у них эти компоненты, чтобы защититься от болезнетворных бактерий», — пояснил врач в беседе на радио Sputnik.

Большая часть острых продуктов также содержит антиоксиданты, которые обладают противовоспалительным и иммуностимулирующим действием, поскольку снижают количество свободных радикалов, атакующих иммунную систему, добавил диетолог.

Врач отметил, что качественно укрепляет иммунную систему, например, порошок имбиря, в состав которого входит большое количество биофлавоноидов.

Куркума является уникальным веществом, стимулирующим иммунную систему на ранней стадии заболевания. Горчица также стимулирует бронхолегочный иммунитет, сказал Золотарев.

Еще по теме
Найден дешевый и эффективный заменитель виагры
Ученые дали совет, как избавиться от привычки грызть ногти
Ученые подсказали способ добавить 10 лет жизни
Переход на электронные медкарты станет обязательным
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Артисты отказались выступать с Шаманом на одной сцене
Почему хотят запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Рубль атакует: каким будет «дно» доллара
Российские военные ослепили спутник‑шпион над Крымом
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия применила на Украине альтернативную стратегию борьбы
Глава Пентагона допустил возможность поражения Израиля
Возможны ли путешествия в прошлое с точки зрения науки
Жуткие «ведьмины бутылки» стали находить на пляжах США
О самом главном
Почему закрывают зеркала во время похорон
Почему мужчина теряет интерес к женщине
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Asd10

Пенсионный возраст поднимут? 🤔

Twilight88

Какая средняя? У женщин? Мужики до 67 средний, так что 2 года после пенсии и гудбай)

GammiPluh

нехватки оружия и.... сухопутных войск? это не нехватка называется, а потери... другими словами контрнаступление...

Slauka13

Вот это чушь!!! .Они с какой планеты? Это данные Росстата?