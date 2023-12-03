Имбирь, перец, горчица, куркума и другие специи богаты различными биологически активными веществами. В них, как и в большинстве острых приправ, содержатся природные антибиотики — фитонциды, сказал врач Андрей Золотарев

«Растения ограждают себя с помощью фитонцидов от внешних агрессивных воздействий, и мы можем позаимствовать у них эти компоненты, чтобы защититься от болезнетворных бактерий», — пояснил врач в беседе на радио Sputnik.

Большая часть острых продуктов также содержит антиоксиданты, которые обладают противовоспалительным и иммуностимулирующим действием, поскольку снижают количество свободных радикалов, атакующих иммунную систему, добавил диетолог.

Врач отметил, что качественно укрепляет иммунную систему, например, порошок имбиря, в состав которого входит большое количество биофлавоноидов.

Куркума является уникальным веществом, стимулирующим иммунную систему на ранней стадии заболевания. Горчица также стимулирует бронхолегочный иммунитет, сказал Золотарев.