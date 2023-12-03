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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Артиллерийские бригады большой мощности появятся армии России

Источник:
«Известия»
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Артиллерийские бригады большой мощности начали формироваться в Вооруженных силах Россия для качественного усиления общевойсковых соединений в зоне специальной военной операции.

Первая такая часть — 17-я артбригада — уже сформирована в составе 3-го Запорожского армейского корпуса, рассказали «Известием» источники. В состав бригад войдут дивизионы сверхмощных орудий 2С7 «Пион» и 2С7М «Малка», тяжелые минометы 2С4 «Тюльпан», а также подразделения беспилотной авиации для наведения и корректировки огня артиллерийских систем большой мощности

«Мы скоро увидим всю мощь "Малок" и "Тюльпанов". При использовании этих систем важно добиться грамотного и четкого применения всех средств артиллерийской разведки — радиолокационной, звуковой, пассивной, воздушной, БПЛА и ряда других. Артиллерия особой мощности не может без целеуказания, и его можно обеспечить, только работая в тесном контакте с разведывательными подразделениями», — пояснил «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский

По его словам, новые соединения обеспечат превосходство нашей артиллерии на поле боя и будут играть одну из решающих ролей в ходе операций по прорыву обороны противника.

Тема: Военная операция на Украине
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