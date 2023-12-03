Жуткие «ведьмины бутылки» стали находить на пляжах США

Жуткие «ведьмины бутылки», которые сотни лет назад использовали для отражения проклятий, наводнили пляжи на юге США и эти находки пугают даже ученых, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на исследователей.

«В XVI и XVII веках люди верили в ведьм и их способность насылать порчу. Но человек мог отразить проклятия, запечатав их в "ведьмину бутылку". То есть порча насылалась и на колдунью. У терзаемой болезнями ведьмы не оставалось другого выхода, кроме как снять проклятие, после чего жертва выздоравливала», — рассказали Fox News в исследовательской организации Office for Science and Society.

По данным Университета Макгилла, уже найдено в общей сложности около 200 таких бутылок. Они наполнены самыми странными предметами: волосами, растениями, ногтями или даже биологическими жидкостями человека.

Эксперты Центра археологических исследований Уильяма и Мэри рассказали, что в старину такие бутылки часто закапывали в углу домового участка или даже в куче навоза. Затем они каким-то образом оказались на дне океана. Ураган «Ханна» вышвырнул их на берег, пояснили ученые.

«Независимо от того, возьмете ли вы ее домой или бросите на пляже, вам следует оставить ее прочно закупоренной, чтобы избежать потенциальной биологической опасности, которая может скрываться внутри, — или чтобы случайно не освободить злых духов», — предупредили специалисты из Лондонского археологического музея.