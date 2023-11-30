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Израиль и ХАМАС продлили перемирие в секторе Газа

Источник:
ТАСС
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Армия обороны Израиля и палестинское движение «Хамас» объявили о продлении перемирия в секторе Газа за 20 минут до истечения срока последней договоренности о прекращении огня.

«В свете усилий посредников по продолжению процесса освобождения заложников <...> оперативная пауза продлена», — приводит ТАСС заявление ЦАХАЛ.

ХАМАС 22 ноября сообщило о достижении с Израилем соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин.

27 ноября стороны согласились продлить перемирие еще на два дня на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Да чего уж там, сразу в замы Шойгу, чтобы Герасимова курировал...

nicollaich

Молодцы.Но цеивроппейцы упорно верят только жолтосиним телевизорам.

pepelmetal

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GammiPluh

я бы сделал другой заголовок:Кулеба назвал НАТО стадом животных