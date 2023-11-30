Израиль и ХАМАС продлили перемирие в секторе Газа

Армия обороны Израиля и палестинское движение «Хамас» объявили о продлении перемирия в секторе Газа за 20 минут до истечения срока последней договоренности о прекращении огня.

«В свете усилий посредников по продолжению процесса освобождения заложников <...> оперативная пауза продлена», — приводит ТАСС заявление ЦАХАЛ.

ХАМАС 22 ноября сообщило о достижении с Израилем соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин.

27 ноября стороны согласились продлить перемирие еще на два дня на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных.