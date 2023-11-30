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Путин пошутил о слезах Силуанова при просьбе о деньгах

Источник:
Sibnet.ru
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Министр финансов Антон Силуанов расплачется, если попросить его о выделении средств, пошутил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

Во время встречи председатель совета молодых ученых и студентов Забайкальского государственного университета Анна Шапиева предложила, чтобы «Менделеевскую карту» поддерживали не только частные компании, но и госструктуры.

Путин ответил, что вопрос о поддержке со стороны федерального бюджета может проработать правительство, но в бюджет на ближайшее время уже трудно внести правки. Идею в целом глава государства поддержал.

«Механизм простой — деньги на стол. Надо Силуанову сказать: «Давай деньги». Он сейчас будет плакать: «Денег нет». Но не важно», — пошутил Путин.

Шапиева в ответ сказала, что на молодых ученых деньги надо найти. «Так и передам», — резюмировал Путин и добавил, что, наверное, это не будет «уж так дорого» стоить.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

Uynachalnica

Да чего уж там, сразу в замы Шойгу, чтобы Герасимова курировал...

nicollaich

Молодцы.Но цеивроппейцы упорно верят только жолтосиним телевизорам.

pepelmetal

"Путинские мультики" заработали

GammiPluh

я бы сделал другой заголовок:Кулеба назвал НАТО стадом животных