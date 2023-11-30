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Джеймс Кэмерон объявил дату премьеры «Аватара 3»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Аватар»

Фильм «Аватар 3» выйдет в кинотеатрах зимой 2025 года, сообщил режиссер Джеймс Кэмерон.

Кэмерон рассказал телеканалу TV New Zealand, что сейчас третья часть «Аватара» находится на этапе постпродакшена, который «идет полным ходом» и, скорее всего, займет «два очень напряженных года».

Также режиссер отметил, что потратит на доработку «Аватара 3» больше времени, чем большинство режиссеров тратят на съемки всего фильма.

Вторая часть «Аватар: Путь воды», сиквел «Аватара» 2009-го, — в 2022 году. Мировые сборы ленты превысили $2,3 млрд. Действие фильма разворачивается спустя почти 15 лет после событий первой ленты.

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