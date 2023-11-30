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Гуру международных отношений умер в возрасте 100 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер
Фото: Kasa Fue / CC BY-SA 4.0

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет, говорится в заявлении его консалтинговой фирмы Kissinger Associates.

«Доктор Генри Киссинджер умер сегодня в своем доме в Коннектикуте <...>. У Киссинджера осталась жена Нэнси Магиннес Киссинджер, с которой они прожили почти 50 лет», — цитирует ТАСС заявление Kissinger Associates.

О причинах смерти не говорится.

«Считающийся одним из величайших государственных деятелей Америки, доктор Киссинджер регулярно консультировался с американскими президентами обеих политических партий и множеством иностранных лидеров после того, как он закончил государственную службу в 1977 году», — сказано в заявлении.

Политическая карьера Киссинджера началась в конце 1960-х годов. В 1969-м Киссинджер стал советником по национальной безопасности США и занимал эту должность до 1975 года. С сентября 1973 года параллельно работал государственным секретарем. С этого пост он ушел в 1977-м.

Киссинджер был идеологом и активным участником налаживания отношений США с СССР и Китаем. Ему также пришлось посодействовать прекращению войны во Вьетнаме, за это он был удостоен Нобелевской премии мира.

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Uynachalnica

Да чего уж там, сразу в замы Шойгу, чтобы Герасимова курировал...

nicollaich

Молодцы.Но цеивроппейцы упорно верят только жолтосиним телевизорам.

pepelmetal

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GammiPluh

я бы сделал другой заголовок:Кулеба назвал НАТО стадом животных