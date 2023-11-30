Российский генерал погиб в зоне СВО

Генерал-майор Владимир Завадский погиб в зоне проведения спецоперации, сообщила межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища на своей странице «ВКонтакте».

Генерал-майор Владимир Завадский Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

По информации агентства «Новороссия», генерал подорвался на мине под Изюмом в Харьковской области при выполнении боевого задания. По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», Завадский подорвался в тылу, в отдалении от линии боевого соприкосновения.

45-летний Завадский окончил Ульяновское военное училище в 1995 году, затем — Московское общевойсковое командное училище и проходил службу на должностях заместителя командира учебного танкового полка, начальника штаба мотострелковой бригады, командира мотострелковой бригады, командира мотострелковой дивизии.

С 2018 по 2021 год Завадский командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией, дислоцированной в Московской области. На момент гибели генерал был заместителем командира 14-го Армейского корпуса.