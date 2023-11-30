Google выпустила экстренное обновление для Chrome

Google выпустила экстренное обновление безопасности для Chrome. Патч закрывает уязвимость нулевого дня в версиях браузера для платформ Windows, macOS и Linux.

Компания порекомендовала всем пользователям установить апдейт как можно скорее — по данным службы поддержки Chrome Releases, уязвимость уже эксплуатируется хакерами, именно поэтому обновление носит экстренный характер.

Патч содержит целых семь исправлений безопасности, однако ключевым является CVE-2023-6345, оно связано с проблемой целочисленного переполнения в графической библиотеке Skia 2D, используемой в Chrome, а также Chrome OS.

Для обновления Chrome в ручном режиме необходимо выбрать «Справка» в меню браузера, а затем перейти в подраздел «О Google Chrome», сразу после этого начнется скачивание апдейта. После этого потребуется перезапустить браузер.

Без установленного обновления безопасности браузер остается уязвимым для воздействия хакеров. Результатом атаки может быть сбой работы или выполнение киберпреступником произвольного кода на компьютере жертвы.