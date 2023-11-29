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НАТО исключило из помощи Киеву летальное оружие

Источник:
РБК
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Программа сотрудничества Североатлантического альянса и Киева на следующий год не включает поставки летального оружия, следует из заявления глав МИД альянса по итогам встречи в формате НАТО — Украина.

На отказе от предоставления Украине летального оружия настоял Будапешт, поскольку «такой шаг мог бы создать риск эскалации», сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Кроме этого, Венгрия настояла, что участие в программе является добровольным.

«Это не наша война, поэтому мы отвергаем любой подход, который бы исходил из этого», — подчеркнул Сийярто, комментируя подписание программы сотрудничества на 2024 год между НАТО и Украиной.

Несмотря на отказ от поставок Украине летальных вооружений в рамках программы сотрудничества с НАТО, страны альянса сохраняют возможность поставлять оружие Киеву на двусторонней основе.

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