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ГИБДД отказалась штрафовать за отсутствие зимней резины

Источник:
Sibnet.ru
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Водителей не будут штрафовать и наказывать за отсутствие зимней резины с 1 декабря, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

«Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода», — сказал он.

Черников подчеркнул, что во многих регионах России нет гололеда и снега, поэтому в этих субъектах нет необходимости контролировать водителей. Глава ГИБДД также уточнил, что эксплуатация всесезонных шин возможна в любое время года.

В ноябре прошлого года МВД разработало поправки в перечень «неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», предложив внести запрет на использование на автомобилях летней резины в зимнее время.

Запрет на летнюю резину на период с декабря по февраль предлагалось ввести для легковых автомобилей и легких грузовиков. Поправки вступили в силу с 1 сентября.

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