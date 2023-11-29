Paint для Windows 11 получил генератор изображений

Microsoft добавила в графический редактор Paint функцию Cocreator, представляющую собой генератор картинок на основе нейросети DALL-E 3.

Нововведение впервые представили еще в сентябре, однако тогда создавать изображения при помощи нейросети могли только участники программы Windows Insider. Теперь воспользоваться функцией могут обычные пользователи, однако для этого нужно подать заявку.

Генератор работает максимально просто — достаточно открыть чистый лист, выбрать Cocreator в правой части панели инструментов и ввести нужный текст. После этого нейросеть сгенерирует картинку, отвечающую запросу.

Чтобы функция заработала, необходимо после одобрения заявки обновить Paint до последней версии. Microsoft планирует сделать новую функцию доступной всем пользователям в течение ближайших недель.