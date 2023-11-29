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Европа подготовит Путину рождественский сюрприз

Источник:
DR
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Президента России Владимира Путина может ждать приятный сюрприз по итогам декабрьского саммита лидеров Евросоюза. Эксперты полагают, что запланированный старт переговоров о вступлении Украины в ЕС будет отложен до следующей встречи в марте.

«Декабрьский саммит может закончиться классическим компромиссом ЕС по поддержке Украины — лучшего рождественского подарка Путин от Брюсселя и ждать не может», — пишет датское издание DR.

Планируется, что весной Европейская комиссия подготовит очередной доклад о прогрессе Киева на пути к членству. Поэтому начинать обсуждение будущего вступления Украины в ЕС в декабре никто не будет.

При этом в следующем году в США, а также ряде европейских стран, пройдут выборы, которые могут кардинально изменить ситуацию с поддержкой Украины. В этой ситуации промежуточное решение в декабре станет болезненным поражением для Киева.

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Политика #Мир
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