НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Охотничий билет выдадут после экзамена

Источник:
«Интерфакс»
271 2

Госдума поддержала правительственный проект закона о введении обязательного охотничьего минимума для получения охотничьего билета и проверке этих знаний.

Законопроект предусматривает обязательную сдачу «охотничьего минимума» лицами, которые получают охотничий билет впервые. Он включает в себя требования правил охоты, требования техники безопасности при осуществлении охоты, а также основы биологии диких животных.

Требование не коснется тех, кто служит в государственных военизированных организациях и имеет воинские или специальные звания или классные чины юстиции., этой категории граждан нужно будет показать документы, подтверждающие прохождение ими службы

Подготовиться к экзамену можно будет как в специализированных организациях, так и самостоятельно. Знания и навыки кандидатов будут проверять органы исполнительной власти регионов.

Сейчас человек, получая охотничий билет, подписывает бумагу о том, что он ознакомился с правилами охоты, однако при этом никак не проверяется, действительно ли гражданин изучил их.

Еще по теме
Принят в первом чтении законопроект о запрете телефонов в школах
Госдума одобрила регистрацию автомобиля без ОСАГО
Запретные децибелы: каким будет новый закон о тишине
Правительство ввело особый воинский учет для заключенных
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия «свела с ума» западные ракеты
Песков назвал причину сегодняшней трагедии на Украине
Россия получила разрушительную «ракету‑метеорит»
Как просто увеличить скорость интернета
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
64
Российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки
39
Главу ЦБ Набиуллину назвали главным «разрушителем» года
29
Нейросеть Google опровергла высадку американцев на Луну
28
Путин объявил битву за освобождение всего мира
25
Позиции ВСУ на фронте атаковали полчища мышей