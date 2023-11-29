Охотничий билет выдадут после экзамена

Госдума поддержала правительственный проект закона о введении обязательного охотничьего минимума для получения охотничьего билета и проверке этих знаний.

Законопроект предусматривает обязательную сдачу «охотничьего минимума» лицами, которые получают охотничий билет впервые. Он включает в себя требования правил охоты, требования техники безопасности при осуществлении охоты, а также основы биологии диких животных.

Требование не коснется тех, кто служит в государственных военизированных организациях и имеет воинские или специальные звания или классные чины юстиции., этой категории граждан нужно будет показать документы, подтверждающие прохождение ими службы

Подготовиться к экзамену можно будет как в специализированных организациях, так и самостоятельно. Знания и навыки кандидатов будут проверять органы исполнительной власти регионов.

Сейчас человек, получая охотничий билет, подписывает бумагу о том, что он ознакомился с правилами охоты, однако при этом никак не проверяется, действительно ли гражданин изучил их.