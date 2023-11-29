Почта Mail.ru обновила сервис «Заметки»

Почта Mail.ru выпустила обновление для своего сервиса «Заметки». Среди нововведений — закрепление заметок, более удобный поиск, совместный доступ и темная тема, сообщает пресс-служба компании.

В новой версии появилась функция окрашивания заметки цветом и форматирование шрифта. Текстовый документ можно иллюстрировать изображениями, а также прикреплять необходимые файлы.

Появилась возможность быстро перейти в сервис из виджета и работать с заметками прямо в почте, не отвлекаясь от писем и не переключаясь между вкладками. Своими записями теперь можно поделиться с близкими по ссылке для совместного чтения.

Для работы с чек-листами предусмотрена возможность создания нумерованных или маркированных списков. Отмечается, что новые возможности «Заметок» также стали доступны в мобильном приложении.