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Почта Mail.ru обновила сервис «Заметки»

Источник:
Sibnet.ru
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Почта Mail.ru выпустила обновление для своего сервиса «Заметки». Среди нововведений — закрепление заметок, более удобный поиск, совместный доступ и темная тема, сообщает пресс-служба компании.

В новой версии появилась функция окрашивания заметки цветом и форматирование шрифта. Текстовый документ можно иллюстрировать изображениями, а также прикреплять необходимые файлы.

Появилась возможность быстро перейти в сервис из виджета и работать с заметками прямо в почте, не отвлекаясь от писем и не переключаясь между вкладками. Своими записями теперь можно поделиться с близкими по ссылке для совместного чтения.

Для работы с чек-листами предусмотрена возможность создания нумерованных или маркированных списков. Отмечается, что новые возможности «Заметок» также стали доступны в мобильном приложении.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Да чего уж там, сразу в замы Шойгу, чтобы Герасимова курировал...

Drej

Да, да Киев в Куев уже переименовали -

GammiPluh

я бы сделал другой заголовок:Кулеба назвал НАТО стадом животных

nicollaich

По западной технике и сборочным цехам дронов?Любо.