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Новый президент Эквадора принял пост под «День победы»

Источник:
Sibnet.ru
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Новый президент Эквадора Даниэль Нобоа во время своей инаугурации принял пост под песню «День победы» Давида Тухманова.

Легендарная композиции, созданная в 1975 году в Советском Союзе, была исполнена оркестром, который сопровождал торжественную церемонию. Эквадорские власти пока никак не прокомментировали произошедшее.

Даниэль Нобоа — новый президент Эквадора, избранный по итогам второго тура президентских выборов 15 октября 2023 года. Его срок составит всего восемнадцать месяцев с правом переизбрания из-за досрочного характера состоявшихся выборов.

35-летний политик стал самым молодым избранным президентом Эквадора и сейчас является вторым самым молодым главой государства в мире.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Да чего уж там, сразу в замы Шойгу, чтобы Герасимова курировал...

GammiPluh

я бы сделал другой заголовок:Кулеба назвал НАТО стадом животных

GammiPluh

мы все ждем когда щеки у США лопнут) они как качек перекачанный на стероидах, мышцы есть толку нет

Drej

Да, да Киев в Куев уже переименовали -