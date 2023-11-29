Новый президент Эквадора принял пост под «День победы»

Новый президент Эквадора Даниэль Нобоа во время своей инаугурации принял пост под песню «День победы» Давида Тухманова.

Легендарная композиции, созданная в 1975 году в Советском Союзе, была исполнена оркестром, который сопровождал торжественную церемонию. Эквадорские власти пока никак не прокомментировали произошедшее.

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Даниэль Нобоа — новый президент Эквадора, избранный по итогам второго тура президентских выборов 15 октября 2023 года. Его срок составит всего восемнадцать месяцев с правом переизбрания из-за досрочного характера состоявшихся выборов.

35-летний политик стал самым молодым избранным президентом Эквадора и сейчас является вторым самым молодым главой государства в мире.