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Курс биткоина установил годовой рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Курс биткоина 29 ноября достиг отметки 38 390 долларов, что стало новым годовым максимумом. За год курс самой популярной криптовалюты вырос почти на 133%.

Ровно год назад, в ноябре 2022 года, биткоин торговался на уровне 16 400 долларов. Исторический максимум стоимости биткоин установил 10 ноября 2021 года, тогда он стоил 69 тысяч долларов.

Согласно данным платформы Coinmarketcap, в лидерах роста также оказались токен Solana (SOL), чей рост за сутки составил 8,3%. Затем идет Dogecoin (DOGE) — 4,5%, Cardano (ADA) — 3,5%, Tron (TRX) — 2,6%.

Согласно прогнозам аналитиков, биткоин по итогам года вырастет до локального максимума в 42–45 тысяч долларов.

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Экономика #Деньги
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