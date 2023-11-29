Что будет, если уронить фен в ванну

Работающий фен (или другой электроприбор) падает в ванну, и человек, находящийся в воде, умирает от удара током — на самом деле это момент из фильма, в жизни вероятность погибнуть практически равна нулю. Почему — объяснил ученый Алексей Иванченко.

Иванченко в научно-популярном шоу «Проверено наукой» продемонстрировал, как опускает работающий фен в бассейн, туда же погружает руки — и никакого удара током не происходит.

Работает основной закон: ток всегда течет по пути наименьшего сопротивления, объяснил Иванченко.

«Сопротивление воды, которая течет из крана 8-9 тысяч Ом, а сопротивление эпидермиса кожи — 100 тысяч Ом, в 10 раз больше. А это значит, пока вы сидите в воде, ток в вас никогда не потечет, потому что ваше сопротивление намного больше, чем у этой воды», — сказал ученый.

Короткого замыкания не происходит по этой же причине. В фене есть два потребителя — это электродвигатель и нагревающая нить, которые имеют сопротивление намного меньше, чем вода, а значит, ток идет именно туда.