НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Почему нельзя прыгать на батуте вдвоем

Источник:
Sibnet.ru
198 0
Фото: © pxhere.com

Резонанс повышает опасность прыжков на батуте вдвоем или группой человек. Как это происходит и в чем опасность, рассказал ученый Алексей Иванченко в YouTube-шоу «Проверено наукой».

Иванченко провел эксперимент: сначала по очереди бросил два металлических шара на батут. Каждый из шаров подпрыгнул примерно на равную высоту. Когда шарики были сброшены на батут одновременно, то один из них отпрыгнул на высоту значительно выше второго. Причина этому — создавшийся резонанс.

Резонанс — избирательно-колебательный отклик системы на внешнее взаимодействие

Система — это батут. А воздействуют на нее металлические шарики (прыгуны). Когда эта система получает взаимодействие от первого прыгуна, в ней возникает волна. А когда два прыгуна приземляются на батут, то образовываются две волны, которые накладываются друг на друга.

Образовывается стоячая волна или резонанс, что и подбрасывает второй шар намного выше, то есть он получает удар вдвое большей силы, объяснил Иванченко.

«Вдвоем на одном батуте прыгать нельзя: позвоночнику точно не понравится сдвоенный удар», — заключил ученый.

Еще по теме
Оксфордский словарь выбрал главное слово 2023 года
Возможны ли путешествия в прошлое с точки зрения науки
Как глухой Бетховен мог «слышать» музыку
Выбраны идеальные мужские ягодицы
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вышла шестая серия «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Вышел первый трейлер новой игры GTA VI
Как в Wink посмотреть «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Зеленский решился на отчаянный шаг из‑за угрозы мятежа на Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

corrector

они пугают Кремль вторым укро-контр-наступом через год, если Москва не согласится сдаться.Только...

GammiPluh

Корейский сценарий развивался до декабря 2023 сейчас развивается тот сценарий который захочет реализовать...

pepelmetal

«на мощную промышленность в США и Европе» Это конечно очень смешно

nicollaich

Уши американского ослика всё длиннее.Уже и морда показалась.Скоро появится тулово.А затем зад с грязным...