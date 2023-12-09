Почему нельзя прыгать на батуте вдвоем

Резонанс повышает опасность прыжков на батуте вдвоем или группой человек. Как это происходит и в чем опасность, рассказал ученый Алексей Иванченко в YouTube-шоу «Проверено наукой».

Иванченко провел эксперимент: сначала по очереди бросил два металлических шара на батут. Каждый из шаров подпрыгнул примерно на равную высоту. Когда шарики были сброшены на батут одновременно, то один из них отпрыгнул на высоту значительно выше второго. Причина этому — создавшийся резонанс.

Резонанс — избирательно-колебательный отклик системы на внешнее взаимодействие

Система — это батут. А воздействуют на нее металлические шарики (прыгуны). Когда эта система получает взаимодействие от первого прыгуна, в ней возникает волна. А когда два прыгуна приземляются на батут, то образовываются две волны, которые накладываются друг на друга.

Образовывается стоячая волна или резонанс, что и подбрасывает второй шар намного выше, то есть он получает удар вдвое большей силы, объяснил Иванченко.

«Вдвоем на одном батуте прыгать нельзя: позвоночнику точно не понравится сдвоенный удар», — заключил ученый.