Россия и Китай построят совместную станцию на Луне

Россия и Китай намерены вместе построить Лунную станцию, а затем осваивать Луну и помогать другим странам высаживать людей на спутнике Земли, говорится в соглашении, подписанном Москвой и Пекином.

На первом этапе российские и китайские лунные миссии должны исследовать Луну, определить место размещения Лунной станции и верифицировать технологии для обеспечения безопасной высокоточной мягкой посадки на поверхности спутника Земли, приводит РБК план совместного освоения Луны.

На втором этапе запланировано учреждение центра управления Лунной станцией, доставка на спутник объемных грузов, создание орбитальных модулей для подачи электроснабжения, коммуникации, обеспечения транспортных услуг.

Третий этап предусматривает освоение Луны, расширение функционала модулей Лунной станции и содействие международным партнерам при высадке человека на Луну.

В августе Россия запустила к Луне автоматическую межпланетную станцию «Луна-25», которая была нацелена на малоизученный Южный полюс спутника Земли, однако в итоге разбилась при посадке. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что следующие запуски автоматических станций запланированы на 2027 и 2028 годы.