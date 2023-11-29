Российский фрегат нанес экстренный удар «калибрами» по Украине

Фрегат Черноморского флота России нанес удар четырьмя крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорится в сообщении Минобороны России.

Экипаж фрегата получил внезапную задачу нанести удар крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по объектам военной инфраструктуры противника в кратчайшие сроки, отметили в военном ведомстве.

Залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами по целям ВСУ был выполнен успешно, цели были поражены, сказано в сообщении.

По информации Минообороны, корабли Черноморского флота в зоне ответственности оперативно-стратегического объединения решают задачи по предназначению.

Различные классы кораблей во взаимодействии с самолетами и вертолетами морской авиации патрулируют акваторию у берегов Крыма, производят мониторинг воздушного пространства, а также занимаются поиском и ликвидацией морских дронов и скоростных десантных лодок ВСУ, уточнили в военном ведомстве.