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Автограф Shaman'a оказался дороже Жириновского

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал SHAMAN

Автограф Shaman'a выставили на продажу на одном из сервисов для размещения объявлений за 50 тысяч рублей. Для сравнения, автограф политика Владимира Жириновского стоит примерно в три раз дешевле.

На сайте Avito размещено около десятка объявлений о продаже автографа Shaman'a (Ярослава Дронова). Минимальная цена, которую назначают за товар, — 500 рублей (Рязанская область). А самую дорогую стоимость выставили в Кузбассе — 50 тысяч.

Продавец высокой стоимостью решил привлечь аудиторию к своему каналу в соцсети, заявив, что там проходит розыгрыш этого автографа бесплатно.

Высоко оценили важность Shaman'a в Чеченской республике. Там автограф на фотографии исполнителя продают за 42 тысячи.

Если сравнить стоимость автографов других исполнителей, то десятки тысяч — слишком высокая цена. Для примера, автографы Бриджит Бардо, Юрия Шатунова, Егора Крида, Полины Гагариной и других популярных артистов стоят до 5 тысяч рублей.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Связались хохлы с натовцами. Теперь вся Украина в кладбищах конца края нет.

GammiPluh

мы все ждем когда щеки у США лопнут) они как качек перекачанный на стероидах, мышцы есть толку нет

corrector

запад-стайл : говоришь одно, пока делаешь противоположное . Говоришь - "остановить войну", а сам поставляешь...

GammiPluh

я бы сделал другой заголовок:Кулеба назвал НАТО стадом животных