Автограф Shaman'a оказался дороже Жириновского

Автограф Shaman'a выставили на продажу на одном из сервисов для размещения объявлений за 50 тысяч рублей. Для сравнения, автограф политика Владимира Жириновского стоит примерно в три раз дешевле.

На сайте Avito размещено около десятка объявлений о продаже автографа Shaman'a (Ярослава Дронова). Минимальная цена, которую назначают за товар, — 500 рублей (Рязанская область). А самую дорогую стоимость выставили в Кузбассе — 50 тысяч.

Продавец высокой стоимостью решил привлечь аудиторию к своему каналу в соцсети, заявив, что там проходит розыгрыш этого автографа бесплатно.

Высоко оценили важность Shaman'a в Чеченской республике. Там автограф на фотографии исполнителя продают за 42 тысячи.

Если сравнить стоимость автографов других исполнителей, то десятки тысяч — слишком высокая цена. Для примера, автографы Бриджит Бардо, Юрия Шатунова, Егора Крида, Полины Гагариной и других популярных артистов стоят до 5 тысяч рублей.