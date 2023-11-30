Новогодние фильмы начали запускать в прокат

Первый полноценно новогодний фильм «Баба Мороз и тайна Нового года» выйдет в прокат уже в четверг, 30 ноября. Среди других премьер — еще несколько отечественных картин, корейская спортивная драма и американский ужастик.

Фильм «Баба Мороз и тайна Нового года» — история актрисы, которая в канун нового года работает Снегурочкой, но не может найти себе партнера Деда Мороза. Дочки героини пишут письмо Бабе Мороз и просят, чтобы их маме повезло.

Главную роль в фильме сыграла Юлия Александрова, в роли Бабы Мороз — Татьяна Орлова, также в фильме снялись Иван Стебунов, Вадим Галыгин и Максим Лагашкин.

Другие новинки

Среди ожидаемых новинок и российская драма «Нина» с Юлией Пересильд в главной роли. Фильм рассказывает о размеренной жизни семейной пары, которую нарушает звонок из прошлого от бывшего возлюбленного героини. Нина едет в Тбилиси, чтобы проститься со смертельно больным другом, но поездка приобретает неожиданный поворот.

С четверга зрители смогут посмотреть в кино комедию «Теща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым в главных ролях. Действие фильма тоже развернется в Новый год.

В центре сюжета «Тещи» начальница ЖКХ, которая вполне довольна своей жизнью. Она хозяйка дома и на работе, полностью контролирует своего мужа и оберегает дочь Варю. Единственный, кто не вписывается в ее счастливую картину мира, — это зять Виктор, от которого на днях должна родить горячо любимая дочка.

Из зарубежных новинок в прокат выходит американский боевик «Немая ярость», фильм ужасов «Проклятие дудочника», спортивная драма «Игра в Пусане» (Южная Корея).