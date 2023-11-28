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Эпичный бой алтайских горных баранов засняли на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Сражение двух самцов краснокнижных алтайских горных баранов за самок засняли в Сайлюгемском нацпарке на Алтае во время подсчета численности животных.

Ученые рассказывают, что в октябре-ноябре у алтайских горных баранов наступает время гона. Обычно более молодой и слабый самец после нескольких сближений с соперником и ударов лбом сдается и просто уходит.

Более сильный и взрослый еще какое-то время догоняет соперника, но уже не дерется с ним, поскольку итог схватки решен. Если противники равны, бои могут длиться и четверть часа.

«Рогатые красотки молча наблюдают за поединками со стороны… Просто безропотно молча ждут победителя. Но он точно получает все, весь гарем», – уточняется в сообщении парка.

После сезона гона самцы аргали вымотаны морально и физически истощены. В это время они почти не едят и силы тратят на поединки и спаривание. Именно поэтому после гона самцы чаще становятся добычей волков, останки аргали часто находят сотрудники Сайлюгемского нацпарка.

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Жизнь #Звери #Республика Алтай
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Топ комментариев

mosquito__2010

Связались хохлы с натовцами. Теперь вся Украина в кладбищах конца края нет.

anubis77

Там год отправки написан. Думать это не твоё?

D_I_A_B_L_O_o

Раз в Крыму нашли, значит скифское золото принадлежит по праву России!

GammiPluh

мы все ждем когда щеки у США лопнут) они как качек перекачанный на стероидах, мышцы есть толку нет