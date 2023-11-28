Эпичный бой алтайских горных баранов засняли на видео

Сражение двух самцов краснокнижных алтайских горных баранов за самок засняли в Сайлюгемском нацпарке на Алтае во время подсчета численности животных.

Ученые рассказывают, что в октябре-ноябре у алтайских горных баранов наступает время гона. Обычно более молодой и слабый самец после нескольких сближений с соперником и ударов лбом сдается и просто уходит.

Более сильный и взрослый еще какое-то время догоняет соперника, но уже не дерется с ним, поскольку итог схватки решен. Если противники равны, бои могут длиться и четверть часа.

«Рогатые красотки молча наблюдают за поединками со стороны… Просто безропотно молча ждут победителя. Но он точно получает все, весь гарем», – уточняется в сообщении парка.

После сезона гона самцы аргали вымотаны морально и физически истощены. В это время они почти не едят и силы тратят на поединки и спаривание. Именно поэтому после гона самцы чаще становятся добычей волков, останки аргали часто находят сотрудники Сайлюгемского нацпарка.