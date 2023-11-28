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Самый огромный айсберг вынесло в океан. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Крупнейший в мире айсберг А23а вынесло на чистую воду в Южном океане, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического института.

Айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году, однако все это время находился на мели в прибрежных водах. Только минувшей весной гигантское ледяное образование стало дрейфовать.

«За антарктическую зиму, двигаясь вдоль берегов Антарктического полуострова, он проделал путь длиной 1118 морских миль. За время дрейфа существенных потерь в площади айсберг не потерпел», — говорится в сообщении.

В настоящее время его площадь составляет около 4170 квадратных километров — это вдвое больше площади Петербурга. По оценкам ученых, он может просуществовать еще несколько лет, если попадет в систему круговорота Уэдделла.

Однако если айсберг А23а в ближайший месяц войдет в море Скоша, то его существование прекратится намного быстрее — течение вынесет его в относительно теплые воды, где он неминуемо растает.

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