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Собчак сделала публичным тайный роман Полины Гагариной с танцором

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Слухи о романе Полины Гагариной с танцором Станиславом Миковым уже давно появились в Сети. Но во вторник, 28 ноября, ведущая Ксения Собчак разоблачила влюбленных.

Собчак опубликовала в своем телеграм-канале видео со светского мероприятия, где Гагарина и Миков вместе и ведут себя как влюбленная пара.

«Полина Гагарина очень нежна со своим бойфрендом. Приятно видеть красивых и счастливых людей», — подписала видео Собчак.

Известно, что Станислав Миков работает танцором на выступлениях в коллективе Гагариной. Также в Сети писали, что Гагарина закрутила роман с мужчиной, когда тот был в отношениях.

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