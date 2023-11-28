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Месси назвали лучшим футболистом XXI века

Источник:
Sibnet.ru
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Лионель Месси
Фото: Hossein Zohrevand / CC BY 4.0

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси стал лучшим футболистом XXI века по версии FourFourTwo.

«А кто еще? <…> Чтобы по-настоящему оценить гений Месси, нужно наблюдать, как он входит и выходит из борьбы с мячом, привязанным к левой ноге, раскалывает оборону соперника идеально взвешенным пасом или оставляет еще одного вратаря распростертым на газоне после того, как мяч нахально опрокинулся над ним», — описывают Месси составители рейтинга.

FourFourTwo представил перечень 100 лучших футболистов XXI века. Вторым стал извечный соперник Мессии — нападающий сборной Португалии и сборной Португалии Криштиану Роналду.

В топ-10 вошли Андрес Иньеста, Хави, Рональдиньо, Зинедин Зидан, Тьерри Анри, Мануэль Нойер, Кака и Луис Суарес (в порядке убывания).

Российские футболисты в топе не представлены. На 29-й строчке расположился экс-нападающий киевского «Динамо», «Милана» и сборной Украины Андрей Савченко.

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