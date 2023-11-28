Российские врачи ополчились на Skittles

Российские врачи потребуют запретить продажу Skittles из-за того, что в конфетах применяют красители, способные вызвать онкологию. Производитель драже опроверг использование подобных ингредиентов.

Медицинское сообщество готовит обращение в Роспотребнадзор и Роскачество с просьбой запретить Skittles в России, сообщил телеграм-канал Shot, не уточнив, какая именно организация пишет документ.

Врач-педиатр Анастасия Горяинова пояснила телеграм-каналу: считается, что диоксид титана (краситель Е171, придающий яркую окраску), бромат калия, красители красный и желтый могут накапливаться в организме и повышать риск онкологических заболеваний.

«Это все получается при вторичной переработке нефтепродуктов и угольной продукции, поэтому в принципе это неприемлемая сладость, особенно в детском возрасте. Надо поднимать вопрос об отмене этой продукции на территории РФ», — заявила Горяинова.

Врачи указали на потенциально негативное влияние эфира пропилпарабена, содержащегося в конфетах, на фертильность. А крайне кислый состав конфет может вызвать гастрит.

«Мы не используем синтетические пищевые красители, включая Е171, в ингредиентном составе Skittles и всех своих кондитерских изделий. Все ингредиенты, используемые при производстве нашей продукции, соответствуют требованиям нормативных документов Евразийского экономического союза и Российской Федерации», — прокомментировала компания Mars публикацию Shot.

В октябре губернатор Калифорнии подписал законопроект о запрете четырех популярных добавок — это бромированное растительное масло, бромат калия, пропилпарабен и красный краситель №3. Ранняя версия документа, ставшего известным как «запрет на Skittles», включала диоксид титана, но затем ингредиент исключили. Производителям дают три года, чтобы изменить рецептуры, затем будет штраф — 10 тысяч долларов.

Skittles появились в 1974 году. В красной упаковке выпускаются драже со вкусом апельсина, лайма, черной смородины, клубники и лимона.