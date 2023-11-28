Истребитель Су‑57 оснастят мини‑беспилотниками

Мини-беспилотники создали для российского истребителя пятого поколения Су-57 — он их сможет переносить на борту.

«Для Су-57 созданы мини-БПЛА различного назначения, которые самолет сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе. Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и осуществлять управление этой группой беспилотников», — рассказал РИА Новости источник.

По его словам, речь идет об ударных дронах, разведывательных аппаратах и БПЛА радиоэлектронной борьбы. В частности, беспилотники, сброшенные в количестве десятков штук группой Су-57, позволят истребителям прорвать ПВО противника — как за счет перегрузки ее информационных каналов, так и за счет сосредоточенного удара по ее системам — и дронами, и средствами поражения с боевых самолетов.

Ранее стало известно, что Су-57 доработают под управление группой малых беспилотных летательных аппаратов.