Лимит по льготной ипотеке расширят в России

Российское правительство готовит постановление об увеличении лимита выдач льготной ипотеки, сообщили в Министерстве финансов России.

Дополнительное финансирование необходимо из-за повышения ключевой ставки с 8,5% до 13% и роста спроса на госпрограммы, сказали «Известиям» в Минфине.

По данным ДОМ.РФ, на весь период действия программ общий лимит выдач льготной ипотеки на новостройки под 8% составлял 5 триллиона рублей, а семейной ипотеки под 6% — 3,4 триллиона рублей. Он был распределен между банками, но из-за слишком высокого спроса они почти потратили выделенные им 5 триллионов рублей.

Кредитные организации могут продолжать выдавать льготные ипотеки, даже когда лимиты закончатся, но такой подход не совсем корректен и несет риски для доходности банка, поэтому некоторые из них могут на время приостановить выдачи по госпрограммам.

В Минфине пояснили, что возможен и другой вариант решения ситуации, помимо расширения лимитов — механизм их перераспределения между кредитными организациями.