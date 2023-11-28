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Вышел новый трейлер военного фильма «Воздух»

Источник:
Sibnet.ru
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Новый трейлер фильма Алексея Германа-младшего «Воздух» о Великой Отечественной войне появился в Сети.

По сюжету во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных девушек-летчиц, среди которых героини, сыгранные Анастасией Талызиной и Аглаей Тарасовой.

Все они – еще юные, необстрелянные и пока не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но они день за днем доказывают, что они не хуже мужчин.

Главные роли, кроме Талызиной и Тарасовой, сыграли Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина, Мария Мельникова.

Фильм «Воздух» выйдет в российский прокат 18 января 2024 года.

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