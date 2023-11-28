Анна Седокова похудела при помощи занятий с бревном

Певица Анна Седокова принимала участие в проекте «Последний герой» и за месяц на шоу сильно похудела. Оказалось, что у артистки была своя методика.

«Каждый день занималась и качалась с бревнами. Занималась телом и головой», — написала Седокова в соцсети, показав результат до и после.

Фото: © @annasedokova

Певица начала худеть еще до отъезда на остров, где снимали «Последний герой». Но, по ее словам, результат пришлось закреплять уже без тренажерного зала и спортивного снаряжения.

Из комплекса упражнений, которые Седокова выполняла ежедневно по 15 минут, — планка, отжимания и пресс.