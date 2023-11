Певица Дженнифер Лопес анонсировала новый студийный альбом, куда войдет песня «Dear Ben Pt. II» о ее муже Бене Аффлеке.

Впервые об Аффлеке Джей Ло спела в 2002 году, когда певица и актер встречались. Тогда роман завершился расставанием, но спустя 20 лет пара снова сошлась, а потом влюбленные поженились.

Новый студийный альбом Дженнифер Лопес This Is Me… Now («Это я… Сейчас») выйдет 16 февраля 2024 года, сообщает издание Deadline.