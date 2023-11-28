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Зарплаты госслужащих заморозят на год

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий до 1 января 2025 года индексацию зарплат некоторых категорий госслужащих. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Не будет проиндексирован денежный оклад судей, прокуроров, следователей, а также помощников депутатов и сенаторов.

При этом в правительстве не планируют отказываться от индексации зарплат силовиков и военнослужащих, выплаты им увеличат по прогнозируемому уровню инфляции 4,5%.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

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