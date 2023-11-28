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Определены самые часто попадающие в ДТП китайские авто

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобили Chery чаще всего попадали в ДТП среди других китайских марок в этом году, сообщила компания «Ингосстрах».

По итогам трех кварталов по ОСАГО и каско в компанию обратились 2 832 владельцев. Далее следуют марки HAVAL — 2 793 авто, Geely — 2 076 авто, Exeed — 1 296 авто и ISUZU — 595 авто.

В прошлом году по итогам девяти месяцев самым аварийным авто был HAVAL — 1 841 авто, далее были Chery — 1 651 авто, Geely — 1 594 авто, LIFAN — 413 авто и ISUZU — 287 авто.

Чаще всего страховые случаи с китайскими авто происходили в Москве (4 163 авто), Санкт-Петербурге (1 387 авто), Московской (927 авто) и Челябинской (392 авто) областях, а также в Краснодарском крае (264 авто).

Количество ДТП в 2023 году с участием авто китайских марок возросло на 87,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. С января по октябрь «Ингосстрах» отремонтировал более 3,3 тысячи китайских автомобилей, а средний чек по ремонту составил 106,8 тысячи рублей.

Аналитики компании отметили, что средняя стоимость ремонта китайских автомобилей увеличилась на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост стоимости связан с резким увеличением количества отремонтированных машин, произведенных в Китае.

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