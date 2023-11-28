Министр обороны Израиля пообещал полномасштабные бои в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после перемирия вознобновит бои в секторе Газа еще с большей силой, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Ранее МИД Катара объявил о продлении перемирия.

«Теперь у вас есть несколько дней, мы вернемся к борьбе, мы будем использовать такое же количество силы и даже больше», — приводит ТАСС слова Галанта, сказанные им в обращении к бойцам пехотной бригады «Гивати» и бронетанковых войск.

Он пообещал, что ХАМАС после возобновления боев «сначала встретит бомбы военно-воздушных сил, после этого снаряды танков и артиллерии и ковши D9 [бронированные бульдозеры], а потом, наконец, огонь пехотных войск».

Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара заключили перемирие в секторе Газа на четыре дня в обмен на освобождение заложников, оно началось утром 24 ноября. 27 ноября МИД Катара объявил о продлении режима прекращения огня еще на два дня.

За время паузы в боевых действиях ХАМАС отдаст часть заложников, Израиль в обмен освободит из заключения палестинских женщин и детей. В течение этого времени в сектор Газа также должна поступать гуманитарная помощь с топливом.