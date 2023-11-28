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Актриса из «Счастливы вместе» пролила свет на историю с наркотиками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vladimir Morozov / CC BY-SA 4.0

Актриса Наталья Бочкарева, которую в 2019 году задержали за хранение наркотиков, считает, что она невиновна.

Инцидент случился в 2019 году. Тогда Бочкареву задержали сотрудники ГИБДД и нашли у актрисы наркотики. Экспертиза показала, что у звезды при себе были 0,69 грамма кокаина.

По словам Бочкаревой, она не употребляла наркотики. «Те люди, которые меня хорошо знают, с которыми мы знакомы десятилетиями, мне поверили. А остальные хотели искупать в грязи. Я пережила это и прекрасно себя чувствую. Дети на моей стороне», — сказала актриса в интервью на YouTube-канале «Макарена».

История тогда закончилась тем, что в январе 2020 года уголовное дело за хранение наркотиков в отношении актрисы было прекращено. Бочкареву обязали выплатить 30 тысяч рублей.

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